Трамп отменил традиционный обед в Белом доме по случаю Ураза-байрама

Администрация Дональда Трампа отказалась проводить традиционный обед в Белом доме по случаю Ураза-байрама — праздника разговения, который мусульмане отмечали 25 июня, в день окончания поста в священный месяц Рамадан.

Первый обед в Белом доме по случаю Ураза-байрама состоялся в 1805 году — тогда президент США Томас Джефферсон принял посла Туниса. В 1996 году первая леди Хиллари Клинтон приняла в Ураза-байрам около 150 гостей.

С 1999 года такие обеды стали ежегодными. Администрации Джорджа Буша и Барака Обамы поддерживали эту традицию. В частности, Буш не стал отменять прием после терактов 11 сентября 2001 года.