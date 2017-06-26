Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина самыми выдающимися людьми всех времен и народов

38 процентов россиян включили Иосифа Сталина в число самых выдающихся людей всех времен и народов. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Владимир Путин и Александр Пушкин набрали по 34 процента голосов.

Участники опроса сами называли имена и могли указывать более одного варианта ответа, поэтому сумма голосов может превышать 100 процентов.

В список самых выдающихся людей, по версии россиян, также входят Владимир Ленин (32 процента), Петр I (29 процентов), Юрий Гагарин (20 процентов), Лев Толстой (12 процентов), Георгий Жуков (12 процентов), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11 процентов).