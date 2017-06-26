После запуска программы «Моя улица» на Садовом кольце закрылось рекордное число магазинов и ресторанов

По итогам первого полугодия 2017 года на Садовом кольце в Москве опустело более пятой части всех торговых площадей (27 тысяч квадратных метров из 129 тысяч). Об этом говорится в отчете Knight Frank, подготовленным по запросу РБК.

При этом с марта 2017 года количество закрывшихся магазинов выросло в полтора раза (без учета уже пустовавших площадей). Общее количество пустующих площадей в городе сократилось по сравнению с 2016 годом (5,5 процента против 6,2 годом ранее).

Освобождение торговых площадей на Садовом кольце происходило и до 2015 года, но с началом программы реконструкции «Моя улица» доля пустых помещений выросла в два раза, пишет Knight Frank. В частности, после реконструкции резко сократилось количество парковочных мест. Еще в 2014 году на Садовом кольце пустовало только 7 процентов площадей.

В последнее время свои точки закрыли «Бахетле», Good Enough, Beverly Hills Diner, «Абитарэ Интерьер», «Азбука вкуса», Московский ювелирный завод, «Ближние Горки», «ЛинЛайн» и «Дом книги».

Пресс-служба департамента благоустройства и ЖКХ Москвы никак не прокомментировала данные о закрытии магазинов и ресторанов.