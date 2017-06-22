ФАС обнаружила нарушения на 4 миллиарда рублей при массовой реконструкции улиц в Москве

Управление ФАС по Москве, проверив программу по благоустройству «Моя улица», обнаружила нарушения на сумму более четырех миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Проверка, напоминает издание, проводилась по запросу депутата КПРФ Валерия Рашкина, потребовавшего установить виновных «в разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

В ходе проверки, следует из ответа ФАС депутату, были обнаружены нарушения при проведении в 2015 году конкурсов в рамках проекта благоустройства Тверской улицы, а также закупок, связанных с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году. По итогам этих конкурсов были распределены 4 миллиарда 98 миллионов рублей.

ФАС пришла к выводу, что конкурсная документация по благоустройству была составлена таким образом, что «оставляла оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика». В закупках, связанных с тротуарной плиткой, антимонопольная служба обнаружила, что банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком, а контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков.

При этом УФАС решило «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты по Тверской уже заключены, а по контрактам с плиткой «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным».