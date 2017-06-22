ФАС обнаружила нарушения на 4 миллиарда рублей при массовой реконструкции улиц в Москве

Коммерсант
05:56, 22 июня 2017
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Управление ФАС по Москве, проверив программу по благоустройству «Моя улица», обнаружила нарушения на сумму более четырех миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Проверка, напоминает издание, проводилась по запросу депутата КПРФ Валерия Рашкина, потребовавшего установить виновных «в разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

В ходе проверки, следует из ответа ФАС депутату, были обнаружены нарушения при проведении в 2015 году конкурсов в рамках проекта благоустройства Тверской улицы, а также закупок, связанных с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году. По итогам этих конкурсов были распределены 4 миллиарда 98 миллионов рублей.

ФАС пришла к выводу, что конкурсная документация по благоустройству была составлена таким образом, что «оставляла оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика». В закупках, связанных с тротуарной плиткой, антимонопольная служба обнаружила, что банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком, а контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков.

При этом УФАС решило «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты по Тверской уже заключены, а по контрактам с плиткой «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным».

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя, — заявила „Ъ“ гендиректор юридической компании „НП-Эдвайс“ Наталья Пантюхина.— Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства».

Коммерсант
Программа «Моя улица», начавшаяся в 2014 году, рассчитана до 2018 года. В рамках программы предполагалось выделить из бюджета 126 миллиардов рублей на реконструкцию почти 4 тысяч улиц.
Масштабная реконструкция Тверской улицы, продолжавшаяся несколько месяцев, была проведена в 2016 году.
Плитку на тротуарах в Москве в массовом порядке начали укладывать летом 2011 года. В последующие годы неоднократно появлялись сообщения о том, что недавно уложенная плитка пришла в негодность и ее необходимо менять. В некоторых случая плитку, которая пока не требовала замены, перекладывали заново.

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