Двух фигурантов дела «чистильщиков» проверят на вменяемость
Двое из пяти фигурантов дела «чистильщиков», признанных виновными в многочисленных убийствах бездомных, пройдут судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, который рассматривает их дело.
Речь идет о Павле Войтове, которого следствие считает лидером преступной группы, и Владиславе Каратаеве, одном из ее участников. Экспертиза решит вопрос об их вменяемости или невменяемости.
21 июня коллегия присяжных Мосгорсуда признала виновными пятерых фигурантов дела «чистильщиков» — Павла Войтова, Елену Лобачеву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова. Приговор подсудимым будет вынесен позже.
С июля 2014 по февраль 2015 года «чистильщики» убили 15 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Они нападали на бездомных и нетрезвых людей, которых встречали по ночам в малолюдных местах. В качестве орудий убийства «чистильщики» чаще всего использовали ножи.
Павел Войтов признался в 14 убийствах, Владислав Каратаев — в одном убийстве и двух избиениях. Как писала «Медуза», Каратаев наблюдался в психиатрической больнице, в СИЗО он стоит на учете у психиатра и принимает психотропные препараты. Войтов во время следствия заявлял, что убивал из «ненависти к этим алкоголикам и бомжам».