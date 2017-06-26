Двух фигурантов дела «чистильщиков» проверят на вменяемость

Двое из пяти фигурантов дела «чистильщиков», признанных виновными в многочисленных убийствах бездомных, пройдут судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, который рассматривает их дело.

Речь идет о Павле Войтове, которого следствие считает лидером преступной группы, и Владиславе Каратаеве, одном из ее участников. Экспертиза решит вопрос об их вменяемости или невменяемости.