Принц Гарри признался, что хотел отказаться от титула

Принц Гарри в интервью The Daily Mail заявил, что всерьез рассматривал возможность отказаться от титула и вести жизнь обычного человека. По словам Гарри, он долгое время «не хотел взрослеть» и тяготился обязательствами, которые на него накладывала принадлежность к королевской семье.

По словам Гарри, он лучше всего себя ощущал, когда служил в армии, и к нему относились как к простому военному, а не принцу. «В армии я не был принцем, а был просто Гарри», — сказал он. Решение не отказываться от титула он принял из-за бабушки, королевы Елизаветы II, которой он остается верен. По слова Гарри, он размышлял, какую пользу может принести, оставаясь членом королевской семьи, и ему помог совет брата, принца Уильяма. С его помощью Гарри стал заниматься благотворительностью и помогать бывшим военным, пережившим ранения, вернуться в обычную жизнь.

Ранее он также говорил, что в королевской семье никто не хочет взойти на престол. Сам Гарри шансов стать королем Великобритании практически не имеет — он пятый в очереди на трон после отца, принца Чарльза, старшего брата Уильяма и его детей Джорджа и Шарлотты.