Стороннику теории заговора о «пиццагейте» дали четыре года за стрельбу в пиццерии. Он думал, что там насилуют детей

Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил к четырем годам тюрьмы жителя Северной Каролины Эдгара Уэлча за стрельбу в пиццерии Comet Ping Pong.

Судья Кетанджи Джексон заявила, что Уэлч, искавший в пиццерии педофилов, по счастливой случайности никого не ранил.

Уэлч был уверен, что в пиццерии базируется тайное сообщество педофилов, покровительство которому оказывают высокопоставленные представители Демократической партии. Об этом утверждалось в материалах так называемого «пиццагейта» — ничем не подтвержденных обвинений в причастности демократов к сексуальному насилию над детьми, которые получили широкое распространение в интернете.

После задержания он признался, что данные о подпольной сети педофилов «не были на сто процентов верны». Впоследствии он неоднократно извинялся за свое поведение и называл поступок безрассудным.