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Стороннику теории заговора о «пиццагейте» дали четыре года за стрельбу в пиццерии. Он думал, что там насилуют детей

The New York Times
07:32, 23 июня 2017
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Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил к четырем годам тюрьмы жителя Северной Каролины Эдгара Уэлча за стрельбу в пиццерии Comet Ping Pong.

Судья Кетанджи Джексон заявила, что Уэлч, искавший в пиццерии педофилов, по счастливой случайности никого не ранил.

Уэлч был уверен, что в пиццерии базируется тайное сообщество педофилов, покровительство которому оказывают высокопоставленные представители Демократической партии. Об этом утверждалось в материалах так называемого «пиццагейта» — ничем не подтвержденных обвинений в причастности демократов к сексуальному насилию над детьми, которые получили широкое распространение в интернете.

После задержания он признался, что данные о подпольной сети педофилов «не были на сто процентов верны». Впоследствии он неоднократно извинялся за свое поведение и называл поступок безрассудным.

Полиция в Вашингтоне опровергла утверждения, что пиццерия Comet прикрывает педофилов, но теории продолжили распространяться, а заведению по-прежнему угрожают по телефону (англ. яз.).

The New York Times
Эдгар Уэлч 4 декабря 2016 года приехал из Северной Каролины в столицу США, чтобы разобраться в конспирологических теориях о существовании педофильской сети в пиццерии Comet Ping Pong. Мужчина был вооружен пистолетами и автоматическим ружьем. Оказавшись в пиццерии, он выстрелил в одну из запертых дверей, чтобы выяснить, не прячут ли там детей. Когда на место приехала полиция, Уэлч сдался.
«Пиццагейт» — серия не соответствующих действительности публикаций о том, что в Comet Ping Pong, популярной пиццерии в Вашингтоне, якобы собираются педофилы, а покровительство им оказывают лидеры Демократической партии США. Один из наиболее известных сторонников теорий заговора Алекс Джонс, который активно распространял фейковые материалы о «пиццагейте», впоследствии признался, что у этих сообщений нет никаких подтверждений, а также принес извинения.

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