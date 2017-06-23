Стороннику теории заговора о «пиццагейте» дали четыре года за стрельбу в пиццерии. Он думал, что там насилуют детей
Суд в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил к четырем годам тюрьмы жителя Северной Каролины Эдгара Уэлча за стрельбу в пиццерии Comet Ping Pong.
Судья Кетанджи Джексон заявила, что Уэлч, искавший в пиццерии педофилов, по счастливой случайности никого не ранил.
Уэлч был уверен, что в пиццерии базируется тайное сообщество педофилов, покровительство которому оказывают высокопоставленные представители Демократической партии. Об этом утверждалось в материалах так называемого «пиццагейта» — ничем не подтвержденных обвинений в причастности демократов к сексуальному насилию над детьми, которые получили широкое распространение в интернете.
После задержания он признался, что данные о подпольной сети педофилов «не были на сто процентов верны». Впоследствии он неоднократно извинялся за свое поведение и называл поступок безрассудным.
Полиция в Вашингтоне опровергла утверждения, что пиццерия Comet прикрывает педофилов, но теории продолжили распространяться, а заведению по-прежнему угрожают по телефону (англ. яз.).