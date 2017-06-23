Подруга экс-президента Южной Кореи приговорена к трем годам тюрьмы
Суд в Сеуле приговорил Цой Сун Силь — подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе — к трем годам лишения свободы за незаконное получение привелегий.
Обвинение требовало отправить Цой Сун Силь в тюрьму на семь лет. Подсудимая настаивала на своей полной невиновности.
Цой Сун Силь обвинялась в том, что воспользовалась своим влиянием на Пак Кын Хе, занимавшую в тот момент пост президента, чтобы организовать поступление свой дочери в университет.
Незаконное получение привилегий — лишь одно из обвинений, выдвинутых в отношении Цой Сун Силь. Ее, в частности, обвиняют в вымогательстве взяток у компаний в обмен на покровительство.
Цой (Чхве) Сун Силь спровоцировала политический кризис в 2016 году, когда стало известно, что она фактически контролировала работу своей подруги Пак Кын Хе на посту президента, вмешиваясь в государственные дела и не имея при этом никакого официального статуса.
Позже выяснилось, что Цой Сун Силь, пользуясь близкой дружбой с президентом, заставляла компании перечислять крупные суммы в подконтрольные ей фонды, якобы в обмен за покровительство.
Цой Сун Силь была арестована. В отношении Пак Кын Хе были выдвинуты обвинения в нарушении работы с секретными документами, доступ к которым имела ее подруга, коррупции и злоупотреблении властью. Пак Кын Хе была отстранена от власти, а затем и лишена поста президента.