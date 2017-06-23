Подруга экс-президента Южной Кореи приговорена к трем годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил Цой Сун Силь — подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе — к трем годам лишения свободы за незаконное получение привелегий.

Обвинение требовало отправить Цой Сун Силь в тюрьму на семь лет. Подсудимая настаивала на своей полной невиновности.

Цой Сун Силь обвинялась в том, что воспользовалась своим влиянием на Пак Кын Хе, занимавшую в тот момент пост президента, чтобы организовать поступление свой дочери в университет.

Незаконное получение привилегий — лишь одно из обвинений, выдвинутых в отношении Цой Сун Силь. Ее, в частности, обвиняют в вымогательстве взяток у компаний в обмен на покровительство.