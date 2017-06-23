По делу о пожаре в Grenfell Tower предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Полиция рассматривает вопрос о предъявлении обвинений в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в лондонском многоэтажном доме Grenfell Tower. Кто именно может стать обвиняемым, пока не уточняется.

В рамках расследования были проведены исследования теплоизоляции здания и облицовки, идентичной облицовке Grenfell Tower, и оба материала провалили тест на пожарную безопасность. Следствие проверяет, было ли их использование законным.

В полиции подтвердили, что пожар начался из-за неисправности в холодильнике марки Hotpoint. Холодильники этой модели ранее не вызывали вопросов с точки зрения безопасности. Власти Великобритании сотрудничают с Hotpoint «по вопросам безопасности этого холодильника».

По последним данным, 79 человек официально числятся пропавшими без вести, но в полиции полагают, что они мертвы. Официально признаны погибшими девять человек.