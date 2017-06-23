Парламент ФРГ принял закон о реабилитации мужчин, осужденных за однополые связи
Парламент ФРГ 22 июня принял законопроект о реабилитации мужчин, уголовно осужденных за гомосексуальные отношения в послевоенные годы.
Закон предусматривает выплату осужденным трех тысяч евро. Тем, кто был приговорен к лишению свободы, полагается по полторы тысячи евро за каждый год в заключении.
Как пишет Deutsche Welle, число осужденных за гомосексуальность оценивается примерно в 64 тысячи человек; около пяти тысяч из них живы.
Законопроект поступит на рассмотрение в бундесрат, федеральный совет Германии. Представители органа уже заявили, что намерены проголосовать за него.
Запрет на «противоестественный блуд» между двумя мужчинами появился в Уголовном кодексе Германии 1872 года (параграф 175), введенном после объединения страны.
В 1935-м власти Третьего рейха ужесточили закон, запретив любые гомосексуальные контакты между мужчинами, и введя наказание в виде пять лет тюрьмы или, в некоторых случаях, десяти лет каторги. При нацистах по этой статье были осуждены около 50 тысяч человек, а после 1945 года закон отменен не был.
В ГДР наказание за гомосексуальные связи отменили в 1968 году. В ФРГ закон был либерализован в 1969-м, а полностью отменен лишь в 1994 году.
В 2002 году власти Германии реабилитировали осужденных за гомосексуальные отношения в годы Третьего Рейха. Тех, кто был привлечен к ответственности после войны, закон не коснулся.