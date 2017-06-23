Парламент ФРГ принял закон о реабилитации мужчин, осужденных за однополые связи

Парламент ФРГ 22 июня принял законопроект о реабилитации мужчин, уголовно осужденных за гомосексуальные отношения в послевоенные годы.

Закон предусматривает выплату осужденным трех тысяч евро. Тем, кто был приговорен к лишению свободы, полагается по полторы тысячи евро за каждый год в заключении.

Как пишет Deutsche Welle, число осужденных за гомосексуальность оценивается примерно в 64 тысячи человек; около пяти тысяч из них живы.

Законопроект поступит на рассмотрение в бундесрат, федеральный совет Германии. Представители органа уже заявили, что намерены проголосовать за него.