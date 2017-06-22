Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в твиттере

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева за то, что тот забанил его в твиттере.

Как утверждает юрист ФБК Владлен Лось, правительство России, по закону, должно соблюдать принцип гласности. Для этого все граждане РФ должны иметь доступ к источникам, информирующим о деятельности кабинета министров. Лось сделал вывод о том, что твиттер Медведева относится к таким источникам, поскольку ссылка на его аккаунт есть на сайте правительства.