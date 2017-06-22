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Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в твиттере

Навальный
11:50, 22 июня 2017
Надежный источник

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева за то, что тот забанил его в твиттере.

Как утверждает юрист ФБК Владлен Лось, правительство России, по закону, должно соблюдать принцип гласности. Для этого все граждане РФ должны иметь доступ к источникам, информирующим о деятельности кабинета министров. Лось сделал вывод о том, что твиттер Медведева относится к таким источникам, поскольку ссылка на его аккаунт есть на сайте правительства.

Дмитрий Анатольевич, не будьте обижулькой
Алексей Навальный
Фонд борьбы с коррупцией проводил расследование о резиденциях Дмитрия Медведева и его «тайной империи». Когда Албуров был забанен в твиттере, неизвестно. Его начальник, глава ФБК Алексей Навальный был забанен в сентябре 2016 года после рассказа о резиденции Медведева в Плесе. Албурова премьер-министр забанил еще раньше.

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