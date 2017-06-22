Роспотребнадзор призвал прививаться от гепатита перед поездкой в Европу из-за ЛГБТ-фестивалей

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о ситуации с распространением гепатита А среди гомосексуальных мужчин в Европе и странах Северной и Южной Америки. В своем пресс-релизе ведомство призывает всех россиян, выезжающих в Европу, делать прививку перед путешествием.

Публикация Роспотребнадзора практически дословно повторяет отчет Всемирной организации здравоохранения от 7 июня. Там отмечается неблагополучная ситуация с распространением гепатита в 15 европейских странах, а также в Чили и США. За последний год выросло количество заражений среди гомосексуальных мужчин.

Как в отчете ВОЗ, так и в рекомендации Роспотребнадзора особо отмечается, что в Европе пройдут несколько ЛГБТ-фестивалей, а самый крупный из них (Всемирный прайд-фестиваль) начнется 23 июня в Мадриде.

При этом ВОЗ не призывает к поголовной вакцинации всех, кто едет в Европу. Организация предлагает сделать прививку только людям, находящимся в группе риска — например, посетителям фестиваля в Мадриде.