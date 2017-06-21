В Мосуле уничтожена соборная мечеть XII века. В ней в 2014 году лидер ИГ провозгласил халифат

В Мосуле, где с октября 2016 года идут бои между боевиками «Исламского государства» и международной антитеррористической коалицией, уничтожена соборная мечеть, построенная в XII веке.

Иракские военные заявили, что мечеть . По их словам, уничтожен также был ее «исторический падающий минарет», передает Reuters.

Подконтрольные террористам СМИ, в свою очередь, обвинили в уничтожении мечети американскую авиацию.

Как передает «Би-би-си», утром 21 июня иракские военные сообщали, что около мечети идут бои.

В интернете опубликована аэрофотосъемка, на которой предположительно изображен район мечети после взрыва. На снимке не видно места, где стоит минарет.

Соборная мечеть Мосула находится на правом берегу Тигра в Старом городе, где во второй половине июня силы коалиции, с октября продолжающие операцию по освобождению города от ИГ, окружили террористов.

Здание было построено в XII веке и в дальнейшем перестраивалось. Мечеть известна благодаря «падающему» и «изогнутому» минарету.

В 2014 году после захвата Мосула боевиками ИГ лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил на захваченных территориях халифат и объявил себя халифом.

Iraqi Army claims that ISIS destroyed Al-Nouri Mosque in Mosul.



ISIS claims that US jets destroyed Al-Nouri Mosquehttps://t.co/QeXZATbIdy pic.twitter.com/UHCzDQY2HS — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) June 21, 2017