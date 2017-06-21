В Мичигане в аэропорту преступник ударил ножом полицейского с криком «Аллах акбар»
В аэропорту Бишопа в американском штате Мичиган мужчина ударил ножом в шею полицейского.
Пострадавший находится в больнице. В первых сообщениях говорилось, что он в критическом состоянии, но позже ему стало лучше, он находится в стабильном состоянии.
Преступник находится под стражей.
При каких обстоятельствах произошло нападение, не сообщается. ФБР проверяет сообщения очевидцев, согласно которым в момент нападения преступник крикнул «Аллах акбар», передает Associated Press со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
По неподтвержденным данным, инцидент рассматривается как возможный теракт.
21 июня в Брюсселе 36-летний выходец из Марокко Усама З. пришел на центральный вокзал с сумкой, в которой были баллоны с газом и гвозди. Сумка взорвалась и загорелась; после этого мужчина, по словам очевидцев, стал кричать «Аллах акбар». Его застрелили военные.