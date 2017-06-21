В Мичигане в аэропорту преступник ударил ножом полицейского с криком «Аллах акбар»

В аэропорту Бишопа в американском штате Мичиган мужчина ударил ножом в шею полицейского.

Пострадавший находится в больнице. В первых сообщениях говорилось, что он в критическом состоянии, но позже ему стало лучше, он находится в стабильном состоянии.

Преступник находится под стражей.

При каких обстоятельствах произошло нападение, не сообщается. ФБР проверяет сообщения очевидцев, согласно которым в момент нападения преступник крикнул «Аллах акбар», передает Associated Press со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По неподтвержденным данным, инцидент рассматривается как возможный теракт.