The Daily Mail опубликовала фотографии американского студента перед арестом в Пхеньяне
Британская газета The Daily Mail опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен американский студент Отто Уормбир в Пхеньяне незадолго до ареста за кражу плаката.
На фотографиях Уормбир позирует вместе со знакомыми, с которыми он подружился во время путешествия, кидается снежками, пьет пиво и обедает в одном из заведений Пхеньяна. Полностью серия снимков доступна на сайте The Daily Mail.
EXCLUSIVE: Final photos of Otto Warmbier in North Korea revealed https://t.co/mybg43powW— Daily Mail US (@DailyMail) June 21, 2017
Отто Уормбир умер в США 19 июня 2017 года через неделю после того, как КНДР разрешила вернуть его на родину.
Уормбир был задержан в Пхеньяне в начале 2016 года после того, как попытался забрать плакат из отеля, где он останавливался. Студент ездил в КНДР как турист.
Американец практически все время нахождения в КНДР находился в состоянии комы. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга, он находился в вегетативном состоянии.