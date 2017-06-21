The Daily Mail опубликовала фотографии американского студента перед арестом в Пхеньяне

На фотографиях Уормбир позирует вместе со знакомыми, с которыми он подружился во время путешествия, кидается снежками, пьет пиво и обедает в одном из заведений Пхеньяна. Полностью серия снимков доступна на сайте The Daily Mail.

Британская газета The Daily Mail опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлен американский студент Отто Уормбир в Пхеньяне незадолго до ареста за кражу плаката.

Отто Уормбир умер в США 19 июня 2017 года через неделю после того, как КНДР разрешила вернуть его на родину.

Уормбир был задержан в Пхеньяне в начале 2016 года после того, как попытался забрать плакат из отеля, где он останавливался. Студент ездил в КНДР как турист.

Американец практически все время нахождения в КНДР находился в состоянии комы. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга, он находился в вегетативном состоянии.