Обвиняемые в убийстве Немцова попросили присяжных об оправдательном приговоре

Обвиняемые в убийстве политика Бориса Немцова попросили коллегию присяжных вынести им оправдательный вердикт.

«Я не был на этом преступлении, не совершал его, не организовывал», — сказал в последнем слове Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства.

«Мне очень стыдно за те показания, за свое малодушие», — добавил Дадаев, который дал признательные показания, но затем от них отказался.

Дадаев также поблагодарил присяжных за терпение и пожелал им здоровья, счастья и любви.

Другой подсудимый Анзор Губашев, также объявивший о своей невиновности, вы попросил «передать матери убитого человека [Бориса Немцова] соболезнования и сказать огромное спасибо, что она вырастила такого мужественного сына».

Также о своей невиновности заявили в последнем слове Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Ожидается, что вердикт присяжных будет оглашен 22 июня.