«Новая газета» попросила Кадырова помочь с допросом Руслана Геремеева

Редакция «Новой газеты» опубликовала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь допросить бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Гереемева, которого «ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить» в рамках дела об убийстве Бориса Немцова.

По мнению журналистов, Геремеев может ответить на вопросы, «имеющие ключевое значение для установления истины» по делу об убийстве Немцова, в чем Кадыров «безусловно заинтересован». «Новая газета» привела десять вопросов к Геремееву:

Какую должность вы занимали в батальоне «Север» в январе—​марте 2015 года?

С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?

С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?

Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?

С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев — ​ваш подчиненный?

С кем вы встречались в гостинице «Украина» в день убийства?

Знали ли вы маршруты передвижения вашего автомобиля, которым управлял ваш водитель Мухудинов?

Почему вы покинули Москву сразу после убийства вместе с ныне подсудимыми?

Знаете ли вы, каким образом ваш водитель Мухудинов мог заработать 15 миллионов рублей?

Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?

Как следует из обращения, «Новая газета» надеется получить от Геремеева ответы через главу Чечни. «Мы готовы опубликовать его ответы в полном объеме и без какой бы то ни было правки», — сказано в публикации.

Бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев неоднократно упоминался на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова. Адвокаты семьи погибшего называют его возможным заказчиком преступления, однако обвинение ему предъявлено не было.

По имеющимся данным, следователям не удалось ни допросить его, ни вручить повестку о приводе на допрос. Сообщалось, что он находится в чеченском селе Джалка, въезд в которое закрыт местными силовиками; позже СМИ писали, что он уехал в ОАЭ, но затем вернулся в Чечню. В декабре 2016 года Геремеев был вызван в суд, но не явился туда.