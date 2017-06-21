Истребители НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу

Истребители НАТО второй раз за день сопроводили самолет, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Это также произошло над нейтральными водами Балтийского моря — когда Сергей Шойгу возвращался из Калининграда с выездного заседания коллегии Минобороны.

На этот раз истребители не пытались приблизиться к самолету.

О первом инциденте, произошедшем во время полета Шойгу в Калининград, стало известно в первой половине дня 21 июня. Сообщалось, что истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра и ушел в сторону лишь после того, как на его пути появился российский Су-27.

Позже в штаб-квартире НАТО заявили ТАСС, что не знали, что в самолете находится министр обороны России.