Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского самолета-разведчика
Российский истребитель Су-27 19 июня пролетел в полутора метрах (пяти футах) от американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом телеканалу Fox News сообщили два источника в правительстве США.
По словам одного из них, полет Су-27 был «беспорядочным» и «провокационным». Сообщается, что российский истребитель был вооружен ракетами.
В Минобороны США подтвердили «Интерфаксу» сближение самолетов и заявили, что «из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолета во время перехвата» расценивают «это взаимодействие как небезопасное».
С 2 июня в регионе Балтийского море произошло 35 инцидентов между американскими и российскими самолетами и кораблями, но случай в понедельник отличается от других, поскольку признан американскими военными «небезопасным» (англ. яз.).