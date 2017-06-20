Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского самолета-разведчика

Fox News
13:32, 20 июня 2017
Требует подтверждения

Российский истребитель Су-27 19 июня пролетел в полутора метрах (пяти футах) от американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом телеканалу Fox News сообщили два источника в правительстве США.

По словам одного из них, полет Су-27 был «беспорядочным» и «провокационным». Сообщается, что российский истребитель был вооружен ракетами.

В Минобороны США подтвердили «Интерфаксу» сближение самолетов и заявили, что «из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолета во время перехвата» расценивают «это взаимодействие как небезопасное».

С 2 июня в регионе Балтийского море произошло 35 инцидентов между американскими и российскими самолетами и кораблями, но случай в понедельник отличается от других, поскольку признан американскими военными «небезопасным» (англ. яз.).

Fox News
Россия и США регулярно сообщают об инцидентах с участием военных самолетов и кораблей друг друга (в основном, в Балтийском и Черном морях), нередко обвиняя вторую сторону в совершении опасных и непрофессиональных маневров.

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