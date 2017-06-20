Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского самолета-разведчика

Российский истребитель Су-27 19 июня пролетел в полутора метрах (пяти футах) от американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом телеканалу Fox News сообщили два источника в правительстве США.

По словам одного из них, полет Су-27 был «беспорядочным» и «провокационным». Сообщается, что российский истребитель был вооружен ракетами.

В Минобороны США подтвердили «Интерфаксу» сближение самолетов и заявили, что «из-за высокой скорости сближения и недостаточного контроля самолета во время перехвата» расценивают «это взаимодействие как небезопасное».