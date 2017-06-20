Суд отменил штраф жительнице Свердловской области за участие ее дочери в акции протеста

Meduza
10:41, 20 июня 2017
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Полевской городской суд Свердловской области отменил штраф в 10 тысяч рублей, назначенный местной жительнице Татьяне Липовец за то, что ее несовершеннолетняя дочь приняла участие в несанкционированной акции протеста 26 марта.

Копию постановления суда предоставила «Медузе» Международная правозащитная группа «Агора».

Штраф был назначен территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, рассмотревшей дело 17-летней учащейся колледжа Софьи Мурзиной.

Городской суд, рассмотрев обращение адвоката Елены Макаровой, постановил отменить решение о штрафе и направить дело на новое рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

При вынесении комиссией постановления в отношении Мурзиной, говорится в решении суда, были допущены существенные процессуальные нарушения, «что не позволило полно, всесторонне и объективно рассмотреть дело».

26 марта в разных регионах России прошли акции против коррупции, часть из которых не была согласована властями и сопровождалась задержаниями. Среди задержанных были и несовершеннолетние.
12 июня в России прошли новые антикоррупционные митинги, участие в которых, в числе прочих, принимали подростки.
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