Суд отменил штраф жительнице Свердловской области за участие ее дочери в акции протеста

Полевской городской суд Свердловской области отменил штраф в 10 тысяч рублей, назначенный местной жительнице Татьяне Липовец за то, что ее несовершеннолетняя дочь приняла участие в несанкционированной акции протеста 26 марта.

Копию постановления суда предоставила «Медузе» Международная правозащитная группа «Агора».

Штраф был назначен территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, рассмотревшей дело 17-летней учащейся колледжа .

Городской суд, рассмотрев обращение адвоката Елены Макаровой, постановил отменить решение о штрафе и направить дело на новое рассмотрение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

При вынесении комиссией постановления в отношении Мурзиной, говорится в решении суда, были допущены существенные процессуальные нарушения, «что не позволило полно, всесторонне и объективно рассмотреть дело».