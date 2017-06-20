Roshen объявила о полном прекращении работы фабрики в Липецке
Украинская кондитерская корпорация Roshen, основанная нынешним президентом Украины Петром Порошенко, объявила о полном прекращении работы своей фабрики в Липецке, а также склада готовой продукции и торгового дома «Рошен».
«В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы», — сказано в сообщении.
О закрытии фабрики в Липецке Roshen объявила в январе 2017 года. В сообщении было сказано, что решение было принято «по экономическим и политическим причинам».
Имущество Roshen в России находится под арестом с 2015 года в рамках дела о незаконном возмещении НДС на 180 миллионов рублей. Кроме того, Федеральная налоговая служба требует от торгового дома «Рошен» выплатить 150 миллионов рублей за неправомерное использование льгот при выплате дивидендов на Украину.
Корпорация Roshen создана Петром Порошенко в 1996 году. После избрания на пост президента Украины в 2014 году он передал свою долю в компании в независимый траст.