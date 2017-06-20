Roshen объявила о полном прекращении работы фабрики в Липецке

Украинская кондитерская корпорация Roshen, основанная нынешним президентом Украины Петром Порошенко, объявила о полном прекращении работы своей фабрики в Липецке, а также склада готовой продукции и торгового дома «Рошен».

«В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, в июне — блок очистных сооружений, котельные и водозаборы», — сказано в сообщении.