Путин: в России с общественной активностью «посвободней и попроще», чем за рубежом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты заявил, что в России ситуация с общественной активностью «посвободней и попроще», чем за рубежом.

«У нас все бурлит. Там — нет, там не забалуешь особенно. Там бурлит, но только то, что разрешено. <…> Там выстроена хорошо система, у нас — нет. У нас все посвободнее, на самом деле, и попроще», — сказал он.

В пример Путин привел американское протестное движение Occupy Wall Street, которое ФБР, по его словам, «порвало в клочья». «Там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло. Профессионально отработали ребята», — сказал он.

Слова Путина прозвучали в ответ на выступление основателя Детского хосписа протоиерея Александра Ткаченко, говорившего о сотрудничестве с зарубежными организациями. Президент заявил, что общественникам стоит сотрудничать за рубежом не с «официальными структурами», у которых «другие задачи в отношении России».

«Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государства там — гораздо более жесткие, чем у нас», — сказал Путин.