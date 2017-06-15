Путин: протестные акции были организованы в целях саморекламы

Интерфакс
13:20, 15 июня 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, прошедшие в Москве и других городах России, были организованы для решения «личных вопросов, связанных с саморекламой», а не для «улучшения ситуации в стране». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело — использовать эти акции как инструмент провокаций и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую», — сказал президент.

Путин заявил, что считает протестные акции «правильным, хорошим способом донести до власти, до любой власти в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями».

«При этом любые формы протеста, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона. <…> Так же, как и чиновники, и представители власти, должны действовать в рамках закона», — цитирует президента «Интерфакс».

12 июня в разных регионах России прошли акции против коррупции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Как и в случае с аналогичными митингами 26 марта, во многих городах акции не были согласованы и сопровождались задержаниями.
В Санкт-Петербурге были задержаны более 500 человек. В Москве на Тверской улице были задержаны более 800 человек. В обоих городах были возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских в ходе митингов.

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