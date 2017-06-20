ФАС заподозрила сотовых операторов в согласованной отмене тарифов с безлимитным интернетом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает информацию о возможном согласованном отказе сотовых операторов от тарифов с безлимитным интернетом. Об этом, пишут «Ведомости», сообщила глава управления регулирования связи и IT ведомства Елена Заева.

По итогам проверки, добавила Заева, ФАС может завести дело в связи с согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию.

Представитель ФАС рассказала, что антимонопольное ведомство получило жалобы абонентов, заметивших, что операторы отказывались от безлимитных тарифов почти одновременно. В условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения, добавила она.