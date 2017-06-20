ФАС заподозрила сотовых операторов в согласованной отмене тарифов с безлимитным интернетом

Ведомости
06:47, 20 июня 2017
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает информацию о возможном согласованном отказе сотовых операторов от тарифов с безлимитным интернетом. Об этом, пишут «Ведомости», сообщила глава управления регулирования связи и IT ведомства Елена Заева.

По итогам проверки, добавила Заева, ФАС может завести дело в связи с согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию.

Представитель ФАС рассказала, что антимонопольное ведомство получило жалобы абонентов, заметивших, что операторы отказывались от безлимитных тарифов почти одновременно. В условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения, добавила она.

В условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения

Ведомости
В феврале 2017 года компания МТС заявила, что рассматривает возможность отказа от тарифов с безлимитным интернетом или повышения платы за них. Представитель «Вымпелкома» тогда заявил «Ведомостям», что «безлимитные тарифы на интернет сдерживают дальнейшее развитие рынка».
«Мегафон» также отказался от подключения безлимитного интернета с 1 февраля, объясняя это отсутствием интереса со стороны абонентов. Tele2, который ввел пакетные тарифы с безлимитным интернетом в регионах в августе 2016 года, к апрелю 2017-го от них отказался.
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