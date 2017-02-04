МТС планирует отказаться от тарифов с безлимитным интернетом

Компания МТС рассматривает возможность отказа от тарифов с безлимитным интернетом в 2017 году или увеличения их стоимости. Об этом, пишут «Ведомости», говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима, подготовленном по итогам встречи с менеджментом оператора.

Также, по данным Кима, руководство МТС не исключает, что размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах будет сокращен.

В МТС подтвердили факт встречи аналитика «ВТБ капитала» с руководством компании, но от дальнейших комментариев отказались.

Представитель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Анна Айбашева, в свою очередь, заявила, что безлимитные тарифы на интернет сдерживают дальнейшее развитие рынка. При таких тарифах, указала она, одинаково платят и активные пользователи, и те, кто мало пользуется интернетом.

В другом крупнейшем в России мобильном операторе — «Мегафоне» — сообщили, что в целом разделяют позицию руководства МТС по безлимитному интернету. Уточнять, планирует ли сам «Мегафон» отказаться от безлимитных тарифов или поднять на них цены, в компании отказались.

В «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) убирать из линейки безлимитные тарифы пока не собираются, но компания будет следить за рыночными тенденциями, сообщил представитель оператора Константин Прокшин.