Власти Севастополя подтвердили, что ветеранам выдали одну квартиру на двоих. Виновный чиновник наказан

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников подтвердил, что в городе двум ветеранам Великой Отечественной войны была выдана на двоих фактически одна квартира, в которой установили перегородку.

«Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое. К сожалению, это произошло», — сказал Овсянников, добавив, что ветеранам уже заменили квартиры.

Руководитель департамента капитального строительства Севастополя Андрей Попов из-за инцидента с квартирами для ветеранов был наказан. ТАСС, ссылаясь на заявление Овсянникова, сообщает, что Попова уволили. РИА Новости, также цитируя главу Севастополя, сообщает, что чиновник был понижен в должности.

Ранее, напоминает ТАСС, в ответе на запрос агентства власти Севастополя отрицали, что двум ветеранам дали одну однокомнатную квартиру, в которой была проведена перепланировка.

Овсянников также сообщил, что в адрес правительства города поступили жалобы от ветеранов, они были рассмотрены, и в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. Идет ли речь о том, что случай с однокомнатной квартирой на двоих ветеранов был не единичным, глава города не уточнил.