Власти Севастополя подтвердили, что ветеранам выдали одну квартиру на двоих. Виновный чиновник наказан

ТАСС
11:07, 19 июня 2017
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Глава Севастополя Дмитрий Овсянников подтвердил, что в городе двум ветеранам Великой Отечественной войны была выдана на двоих фактически одна квартира, в которой установили перегородку.

«Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое. К сожалению, это произошло», — сказал Овсянников, добавив, что ветеранам уже заменили квартиры.

Руководитель департамента капитального строительства Севастополя Андрей Попов из-за инцидента с квартирами для ветеранов был наказан. ТАСС, ссылаясь на заявление Овсянникова, сообщает, что Попова уволили. РИА Новости, также цитируя главу Севастополя, сообщает, что чиновник был понижен в должности.

Ранее, напоминает ТАСС, в ответе на запрос агентства власти Севастополя отрицали, что двум ветеранам дали одну однокомнатную квартиру, в которой была проведена перепланировка.

Овсянников также сообщил, что в адрес правительства города поступили жалобы от ветеранов, они были рассмотрены, и в каждом отдельном случае предложены и согласованы варианты замены жилья. Идет ли речь о том, что случай с однокомнатной квартирой на двоих ветеранов был не единичным, глава города не уточнил.

О том, что ветеранам в Севастополе выдали одну квартиру на двоих 6 июня сообщила местному порталу «Искра» внучка получившей такое жилье. Из-за перепланировки однокомнатной квартиры в доме на Античном проспекте, указала она, в половине, выделенной ее бабушке, например, нет газа, так как трубы находятся у ее соседа, а также нет отопления.
Всего в начале мая 2017 года, сообщала администрация Севастополя, ключи от новых квартир получили 10 ветеранов. Севастопольское издание ForPost тогда писало, что им выдали однокомнатные квартиры в доме на Античном проспекте, приобретенные за счет городского бюджета.
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