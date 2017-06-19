В Лондоне фургон наехал на вышедших из мечети прихожан, есть пострадавшие

В ночь на 19 июня фургон наехал на пешеходов на севере Лондона. Полиция сообщает по крайней мере о нескольких пострадавших. Один подозреваемый уже задержан.

Фургон врезался в толпу рядом с станцией Финсбери Парк и местной мечетью. The Guardian пишет, что полиция перекрыла Севен Систерс Роад — дорогу, по которой ехал фургон.

The Daily Mail уточняет, что пострадавшие, вероятно, были мусульманами, которые возвращались из мечети после ночной молитвы, совершаемой в Рамадан. Газета оценивает число пострадавших в 10 человек.