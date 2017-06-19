Туроператоры сообщили о падении спроса на отдых в Крыму на треть

Продажи туров в Крым снизились в июне на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом объявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

В свою очередь глава туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья.

«Причины происходящего хорошо известны: стабилизация курса валюты, стимулирующая поездки за рубеж, и открытие Турции, причем с минимальными ценами», — прокомментировала данные о снижении спроса на черноморские курорты РФ Ирина Тюрина.

Туроператоры среди причин, вызвавших падение спроса на отдых в Крыму, также назвали высокую стоимость авиаперелета на полуостров и неблагоприятные погодные условия.