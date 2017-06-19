Тереза Мэй назвала наезд фургона на пешеходов в Лондоне «потенциальным терактом»

«Все мои мысли с пострадавшими, членами их семей и сотрудниками экстренных служб, находящимися на месте происшествия», — добавила Мэй.

В ночь на 19 июня на улице Севен Систерс на севере Лондона фургон наехал на пешеходов. Один человек погиб, восемь пострадали. Большинство жертв — мусульмане, возвращавшиеся из мечети после ночной молитвы. По предварительным данным, наезд был совершен умышленно.