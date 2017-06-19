Тереза Мэй назвала наезд фургона на пешеходов в Лондоне «потенциальным терактом»
Правоохранительные органы расследуют наезд фургона на пешеходов в Лондоне как «потенциальный теракт», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Все мои мысли с пострадавшими, членами их семей и сотрудниками экстренных служб, находящимися на месте происшествия», — добавила Мэй.
В ночь на 19 июня на улице Севен Систерс на севере Лондона фургон наехал на пешеходов. Один человек погиб, восемь пострадали. Большинство жертв — мусульмане, возвращавшиеся из мечети после ночной молитвы. По предварительным данным, наезд был совершен умышленно.
48-летний водитель фургона был задержан очевидцами и передан полиции. На данном этапе расследования, заявила полиция Лондона, других подозреваемых по делу у правоохранительных органов нет. Подробности о личности задержанного не раскрываются.