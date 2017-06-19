Путин назначил нового посла России в Турции

Официальный интернет-портал правовой информации
09:26, 19 июня 2017
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На пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ерхов ранее возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.

19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит на выставке в Анкаре. В российского посла несколько раз выстрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Убив посла, Алтынташ выкрикнул несколько фраз о боях в Сирии, где ВВС России проводят спецоперацию. Убийца посла был застрелен охраной.

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