Полиция Петербурга подтвердила применение газа в отделении, где содержали задержанных на акции 12 июня

Полиция Санкт-Петербурга подтвердила, что в 33-м отделе, где содержались задержанные на несанкционированной акции протеста 12 июня, был применен перцовый газ.

При этом представитель ГУ МВД по городу подчеркнул, что спецсредство применили к задержанному за мелкое хулиганство, который стал «вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения». Перцовый газ, отметил он, был использован полицейскими « ».

После этого, подчеркнули в полиции, задержанных на акции 12 июня незамедлительно препроводили в зал совещаний.

Полиция также подтвердила, что «скорую помощь» в отделение вызвала одна из задержанных по своему телефону.