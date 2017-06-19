Первый приговор за нападение на полицейского 26 марта вступил в силу

Мосгорсуд признал законным приговор Юрию Кулию по делу о нападении на полицейского на протестной акции 26 марта в Москве. Таким образом приговор вступил в силу.

Решение судьи Тверского районного суда Москвы Марии Сизинцевой было оставлено без изменений: Кулию назначили 8 месяцев колонии-поселения.

Адвокат Кулия Алексей Липцер в апелляционной жалобе просил назначить условный срок или обязательные работы. Липцер напомнил, что Кулий полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения потерпевшему сотруднику полиции.