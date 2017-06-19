Первый приговор за нападение на полицейского 26 марта вступил в силу
Мосгорсуд признал законным приговор Юрию Кулию по делу о нападении на полицейского на протестной акции 26 марта в Москве. Таким образом приговор вступил в силу.
Решение судьи Тверского районного суда Москвы Марии Сизинцевой было оставлено без изменений: Кулию назначили 8 месяцев колонии-поселения.
Адвокат Кулия Алексей Липцер в апелляционной жалобе просил назначить условный срок или обязательные работы. Липцер напомнил, что Кулий полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения потерпевшему сотруднику полиции.
Приговор Кулию был вынесен 18 мая, так как обвиняемый в присутствии адвоката по назначению попросил об особом порядке рассмотрения дела — без заслушивания показаний свидетелей и изучения доказательств.
Еще одного фигуранта «дела 26 марта» Александра Шпакова, который также признал вину и попросил об особом порядке разбирательства, приговорили к полутора годам колонии общего режима. Другой обвиняемый по делу Станислав Зимовец отказался от особого порядка судебного рассмотрения. По подозрению в нападении на полицейских также задержаны Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.
26 марта в Москве и многих других российских городах прошли массовые акции протеста, связанные с антикоррупционным расследованием о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В Москве на несогласованной акции задержали более тысячи человек.