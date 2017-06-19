«Готовил общественность к перевороту, называя президента диктатором». Турецких журналистов начали судить по делу о мятеже

ABC
13:49, 19 июня 2017
Надежный источник

В Турции по делу о попытке военного переворота начался суд над 17 подозреваемыми, большинство из которых — журналисты.

В материалах дела говорится, что один из обвиняемых писал колонки, чтобы «подготовить общественность к попытке переворота». С этой целью обвиняемый «называл президента Турецкой республики диктатором и утверждал, что он вскоре лишится власти».

Журналистов обвиняют в причастности к деятельности террористической организации и попытке свержения конституционного строя. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

Из 17 подсудимых шестеро заключены под стражу. Одного оставили на свободе, еще 10 находятся в розыске — их судят заочно.

В Турции продолжаются более 100 судебных процессов по делу о провалившемся мятеже (англ. яз.).

ABC
«Репортеры без границ» поместили Турцию на 155 место из 180 в рейтинге свободы СМИ. Комитет защиты журналистов называет Турцию худшей страной с точки зрения свободы масс-медиа.
Попытка военного переворота была предпринята в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Мятеж был подавлен. В столкновениях сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана погибли более 300 человек.
После провала попытки переворота в Турции прошли массовые аресты. Были задержаны десятки тысяч людей, более 100 тысяч лишились своих должностей. Преследованиям были подвергнуты не только военные, но и журналисты, преподаватели университетов, судьи и полицейские.
По утверждению турецких властей, мятеж подготовили сторонники бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США. Американцы отказываются выдать Гюлена Турции.

Смотрите также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться