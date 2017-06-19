«Готовил общественность к перевороту, называя президента диктатором». Турецких журналистов начали судить по делу о мятеже

В Турции по делу о попытке военного переворота начался суд над 17 подозреваемыми, большинство из которых — журналисты.

В материалах дела говорится, что один из обвиняемых писал колонки, чтобы «подготовить общественность к попытке переворота». С этой целью обвиняемый «называл президента Турецкой республики диктатором и утверждал, что он вскоре лишится власти».

Журналистов обвиняют в причастности к деятельности террористической организации и попытке свержения конституционного строя. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

Из 17 подсудимых шестеро заключены под стражу. Одного оставили на свободе, еще 10 находятся в розыске — их судят заочно.