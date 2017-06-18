Путин назначил нового главу ГИБДД
Начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России назначен генерал-майор Михаил Черников. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Черников ранее возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю. Он назывался основным претендентом на должность главы ГИБДД.
Тем же указом Путин провел еще ряд увольнений и назначений сотрудников правоохранительных органов. В частности, от занимаемой должности освобожден глава УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров.
Предыдущий глава ГИБДД — Виктор Нилов — был отправлен в отставку в конце марта. Причины отставки Нилова тогда не пояснялись.
Михаил Черников возглавлял УМВД России по Хабаровскому краю с февраля 2015 года. До этого он с 2006 по 2011 годы руководил управлением ГИБДД Красноярского края, а с 2011 по 2015 годы занимал пост замначальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.