Путин назначил нового главу ГИБДД

Тем же указом Путин провел еще ряд увольнений и назначений сотрудников правоохранительных органов. В частности, от занимаемой должности освобожден глава УФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров.

Предыдущий глава ГИБДД — Виктор Нилов — был отправлен в отставку в конце марта. Причины отставки Нилова тогда не пояснялись.

Михаил Черников возглавлял УМВД России по Хабаровскому краю с февраля 2015 года. До этого он с 2006 по 2011 годы руководил управлением ГИБДД Красноярского края, а с 2011 по 2015 годы занимал пост замначальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.