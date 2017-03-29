Путин уволил главу ГИБДД

Обновление: На пост главы ГИБДД предложена кандидатура Михаила Черникова, возглавляющего управление МВД по Хабаровскому краю. Об этом сообщил ТАСС источник в МВД, добавив, что процедура согласования кандидатуры Черникова пока не завершена.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кто сменит Нилова на посту главы ГИБДД, пока не сообщается. Причина его отставки также неизвестна.

Тем же указом президента уволен уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин. В комментарии агентству «Интерфакс» он сообщил, что подал в отставку по состоянию здоровья.