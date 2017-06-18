«Парнас» выдвинул Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы. Ройзман собирается на выборы от «Яблока»

Свердловское отделение партии «Парнас» приняло решение выдвинуть в губернаторы области Евгения Ройзмана.

Такое решение было принято после срыва конференции «Яблока» по выдвижению кандидата на пост губернатора Свердловской области. Ройзман ранее заявлял, что намерен идти на выборы от «Яблока».

Как пояснил «Интерфаксу» член «Парнаса» Максим Верников, Ройзмана выдвинули на губернаторские выборы от этой партии, так как у него могут возникнуть сложности с выдвижением от «Яблока».

Если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на губернаторские выборы от «Парнаса», если нет, то от «Яблока», а у «Парнаса» не будет своего кандидата на выборах, сказал собеседник агентства.

Ройзман в интервью «Эху Москвы» сообщил, что намерен идти на выборы от «Яблока». «Я очень благодарен всем, но с „Яблоком“ все-таки мы сейчас попробуем все сделать до конца», — сказал он.

Конференция свердловского отделения «Яблока», на которой должны были выдвинуть Ройзмана кандидатом в губернаторы, была запланирована на 17 июня. Однако во время конференции председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии.

21 июня «Яблоко» планирует все-таки выдвинуть Ройзмана на пост губернатора через федеральное бюро партии.