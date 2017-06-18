КНДР отпустила задержанную российскую яхту

Власти Северной Кореи разрешили российской яхте «Каталекса» покинуть порт Раджин, куда она была доставлена под конвоем.

18 июня яхта, на борту которой находился экипаж из трех человек, прибыла во Владивосток, сообщили представители Приморской федерации парусного спорта.

По словам генерального консула РФ в северокорейском Чондине Юрия Бочкарева, в КНДР по ошибке приняли российскую яхту за браконьерскую шхуну. После выяснения всех обстоятельств «Каталексе» было разрешено покинуть порт Раджин.