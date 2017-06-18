КНДР отпустила задержанную российскую яхту
Власти Северной Кореи разрешили российской яхте «Каталекса» покинуть порт Раджин, куда она была доставлена под конвоем.
18 июня яхта, на борту которой находился экипаж из трех человек, прибыла во Владивосток, сообщили представители Приморской федерации парусного спорта.
По словам генерального консула РФ в северокорейском Чондине Юрия Бочкарева, в КНДР по ошибке приняли российскую яхту за браконьерскую шхуну. После выяснения всех обстоятельств «Каталексе» было разрешено покинуть порт Раджин.
Яхта «Каталекса» была задержана Северной Кореей 15 июня. Судно, на борту которого находились три человека, было отконвоировано в порт Раджин. «Каталекса» возвращалась во Владивосток после зимовки на Тайване.
В середине мая 2016 года российская яхта «Элфин», возвращавшаяся во Владивосток с регаты в Южной Корее, была задержана пограничниками КНДР. Яхта двое суток провела в северокорейском порту Кимчхак, а затем судну разрешили покинуть КНДР. Власти Северной Кореи тогда также заявили, что яхта была задержана по ошибке.