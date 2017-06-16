Северная Корея задержала российскую яхту с тремя членами экипажа

Российская яхта «Каталекса» с тремя членами экипажа задержана северокорейским судном в Японском море.

Яхта, по словам представителей северокорейских властей, доставлена в порт Раджин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов.

«В посольстве создан штаб с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами, связанными с яхтой», — заявил представитель российской дипмиссии.

Причину, по которой российская яхта оказалась в порту Раджин, власти КНДР пока не сообщили, добавил он.

«Каталекса», ранее сообщил руководитель яхт-клуба «Алые паруса» во Владивостоке Артем Моисеенков, возвращалась в Приморье после зимней стоянки на Тайване и двухмесячного ремонта в Японии.