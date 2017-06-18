Китай прекратил прием на работу пилотов из РФ. Российские авиакомпании жаловались на утечку кадров

Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение заявок на прием на работу от российских пилотов и подтверждение российских пилотных лицензий ATPL. Об этом сообщает Шереметьевский профсоюз летного состава, ссылаясь на рассылку СААС в рекрутинговые агентства от 16 июня.

Поданные до 16 июня заявки, следует из ответов представителей рекрутинговых агентств, будут рассмотрены.

Отказ от приема на работу пилотов с российскими лицензиями ATPL в СААС объяснили действиями российских властей, «не соответствующими стандартам и процедурам международного сотрудничества».

Фрагмент рассылки CAAC, в которой говорилось об отказе от приема российских пилотов, опубликовала, в частности, колумнист Forbes Анастасия Дагаева.

Сообщают, что с сегодняшнего дня администрация гражданской авиации Китая (CAAC) больше не принимает кандидатов с российс... Опубликовано Anastasia Dagaeva 16 июня 2017 г.

В общедоступной части сайта СААС информации о прекращении приема на работу пилотов с российскими лицензиями, информации нет.

В конце мая глава Росавиации Александр Нерадько встречался с руководителем CAAC Фэн Чжэнлинем. В Росавиации заверили РБК, что отказ Китая от приема пилотов с встречей Нерадько и Чжэнлинем никак не связан.