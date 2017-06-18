Китай прекратил прием на работу пилотов из РФ. Российские авиакомпании жаловались на утечку кадров

Шереметьевский профсоюз летного состава
06:57, 18 июня 2017
Требует подтверждения

Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение заявок на прием на работу от российских пилотов и подтверждение российских пилотных лицензий ATPL. Об этом сообщает Шереметьевский профсоюз летного состава, ссылаясь на рассылку СААС в рекрутинговые агентства от 16 июня.

Поданные до 16 июня заявки, следует из ответов представителей рекрутинговых агентств, будут рассмотрены.

Отказ от приема на работу пилотов с российскими лицензиями ATPL в СААС объяснили действиями российских властей, «не соответствующими стандартам и процедурам международного сотрудничества».

Фрагмент рассылки CAAC, в которой говорилось об отказе от приема российских пилотов, опубликовала, в частности, колумнист Forbes Анастасия Дагаева.

Сообщают, что с сегодняшнего дня администрация гражданской авиации Китая (CAAC) больше не принимает кандидатов с российс...

Опубликовано Anastasia Dagaeva 16 июня 2017 г.

В общедоступной части сайта СААС информации о прекращении приема на работу пилотов с российскими лицензиями, информации нет.

В конце мая глава Росавиации Александр Нерадько встречался с руководителем CAAC Фэн Чжэнлинем. В Росавиации заверили РБК, что отказ Китая от приема пилотов с встречей Нерадько и Чжэнлинем никак не связан.

«Коммерсант» 9 июня сообщил, что российские компании столкнулись с массовым переходом пилотов на работу за рубеж. По данным издания. в иностранные компании, включая китайские, за 2,5 года уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.
В Минтрансте тогда подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба», добавив, что обсуждают с участниками рынка варианты решения проблемы.
13 июня стало известно, что Росавиация, подчиняющаяся Минтрансу, разослала в авиакомпании телеграмму с просьбой сообщить данные об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года пилотах, «в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании». От авиакомпаний требовали данные о ФИО и номерах свидетельств авиационного специалиста гражданской авиации таких пилотов. Представители Росавиации телеграмму о сборе данных уехавших за границу пилотов комментировать не стали.
О том, что пилоты «гурьбой уходят в Азию и Китай, где зарплаты в 1,5-2 раза выше», сообщал и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Аэрофлот» для привлечения пилотов объявил о разовых выплатах при приеме на работу в размере до 650 тысяч рублей.
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