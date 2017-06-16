«В гробу карманов нет». Путин ответил на слухи о своем богатстве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него «нет такого богатства, о котором говорят». Так он ответил на слова режиссера Оливера Стоуна о том, что его называют самым богатым человеком в мире, цитирует ТАСС четвертую серию фильма «Интервью с Путиным».
Путин отметил, что сам Стоун «гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги», поскольку у него есть «свое мнение», талант и «возможность оставить после себя заметный след».
«Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», — сказал он.
Когда Стоун отметил, что сам он был бы счастливее, имея большое богатство, Путин подчеркнул: «Вы знаете, не думаю, что это вот большое счастье. Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами. Как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого».