«В гробу карманов нет». Путин ответил на слухи о своем богатстве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него «нет такого богатства, о котором говорят». Так он ответил на слова режиссера Оливера Стоуна о том, что его называют самым богатым человеком в мире, цитирует ТАСС четвертую серию фильма «Интервью с Путиным».

Путин отметил, что сам Стоун «гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги», поскольку у него есть «свое мнение», талант и «возможность оставить после себя заметный след».

«Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», — сказал он.