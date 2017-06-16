Умер Гельмут Коль

В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Об этом сообщают газеты Bild и Süddeutsche Zeitung.

Колю было 87 лет. По информации Bild, он умер у себя дома.

Информацию о смерти политика подтвердил Христианско-демократический союз, который Коль возглавлял на протяжении 25 лет.

Daniel Roland / AFP / Scanpix / LETA

Как пишет Der Spiegel, о проблемах Гельмута Коля со здоровьем было известно давно. В 2008 году Коль получил черепно-мозговую травму, после которой так и не смог полностью восстановиться. В последние годы политик почти не мог говорить и на публике появлялся крайне редко, всегда в инвалидной коляске.