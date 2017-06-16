Умер Гельмут Коль
В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Об этом сообщают газеты Bild и Süddeutsche Zeitung.
Колю было 87 лет. По информации Bild, он умер у себя дома.
Информацию о смерти политика подтвердил Христианско-демократический союз, который Коль возглавлял на протяжении 25 лет.
Как пишет Der Spiegel, о проблемах Гельмута Коля со здоровьем было известно давно. В 2008 году Коль получил черепно-мозговую травму, после которой так и не смог полностью восстановиться. В последние годы политик почти не мог говорить и на публике появлялся крайне редко, всегда в инвалидной коляске.
Гельмут Коль, многолетний лидер Христианско-демократического союза, был канцлером ФРГ с 1982-го по 1998 год. Он был одной из ключевых фигур в процессе объединения ФРГ и ГДР, которое произошло в 1990 году, а также в заключении Маастрихстского договора о создании Европейского союза в 1992 году.