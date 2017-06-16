Объединитель: каким мир запомнит Гельмута Коля. Фотографии

В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. Коль на протяжении 25 лет возглавлял крупнейшую политическую партию Христианско-демократический союз, и в течение 16 лет занимал пост федерального канцлера ФРГ. Его называют ключевой фигурой в процессе объединения Восточной и Западной Германии. Коль также многое сделал для окончания холодной войны и создания Европейского Союза.