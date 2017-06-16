истории

Объединитель: каким мир запомнит Гельмута Коля. Фотографии

Meduza
17:15, 16 июня 2017

ullstein bild / Getty Images

В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. Коль на протяжении 25 лет возглавлял крупнейшую политическую партию Христианско-демократический союз, и в течение 16 лет занимал пост федерального канцлера ФРГ. Его называют ключевой фигурой в процессе объединения Восточной и Западной Германии. Коль также многое сделал для окончания холодной войны и создания Европейского Союза.

С журналистами во время предвыборной кампании 1976 года
Kucharz / ullstein bild / Getty Images
На съезде ХДС. Ганновер, май 1976 года
Rust / ullstein bild / Getty Images
Гельмут Коль с женой Ханнелоре в Москве. Сентябрь 1980 года
Sven Simon / Imago / Scanpix / LETA
В вертолете Вооруженных сил ФРГ. 1980-е годы
INTERFOTO / Alamy / Vida Press
С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в Берлине. Октябрь 1982 года
Kasperski / ullstein bild / Getty Images
В Бундестаге. Бонн, начало 1980-х
INTERFOTO / Alamy / Vida Press
С вице-президентом США Джорджем Бушем возле Берлинской стены в районе Потсдамер-плац. Январь 1983 года
Günter Peters / ullstein bild / Getty Images
С президентом Франции Франсуа Миттераном возле памятника погибшим в битве при Вердене — крупнейшем сражении Первой мировой войны, в котором Франция противостояла Германии. Сентябрь 1984 года
dpa / Alamy / Vida Press
С президентом США Рональдом Рейганом. Бонн, май 1985 года
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С солдатами Бундесвера в Бергене. 1985 год
Thomas Imo / Photothek / Getty Images
С Михаилом Горбачевым. Бонн, июнь 1989 года
Thomas Imo / Photothek / Getty Images
На митинге в Эрфурте во время предвыборной кампании в Восточной Германии. Парламентские выборы 1990 года считаются первыми свободными выборами в ГДР
Heinz Wieseler / dpa / Vida Press
С Борисом Ельциным. Ноябрь 1991 года
Ulrich Baumgarten / Getty Images
С Елизаветой II. Октябрь 1992 года
Glenn Harvey / Camera Press / Vida Press
С Ангелой Меркель в Бундестаге. Июнь 1992 года
Contrast press / ullstein bild / Getty Images
С президентом США Биллом Клинтоном в Бонне. Июль 1994 года
Chaperon / ullstein bild / Getty Images
С Владимиром Путиным в Москве. Март 2005 года
Сергей Жуков / ТАСС / Vida Press
С канцлером ФРГ Ангелой Меркель на праздновании 20-летия объединения Германии. Берлин, октябрь 2010 года
Johannes Eisele / AFP / Scanpix / LETA
В Берлине, 2013 год
David von Blohn / NurPhoto / Sipa USA / Vida Press