истории
Объединитель: каким мир запомнит Гельмута Коля. Фотографии
Meduza
17:15, 16 июня 2017
ullstein bild / Getty Images
В Германии умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. Коль на протяжении 25 лет возглавлял крупнейшую политическую партию Христианско-демократический союз, и в течение 16 лет занимал пост федерального канцлера ФРГ. Его называют ключевой фигурой в процессе объединения Восточной и Западной Германии. Коль также многое сделал для окончания холодной войны и создания Европейского Союза.
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