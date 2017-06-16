США не подтвердили информацию о гибели лидера ИГ при российской бомбардировке

Reuters
13:30, 16 июня 2017
Надежный источник

Министерство обороны США заявило, что не может подтвердить информацию российских военных о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в результате налета российской авиации.

Заявление Пентагона распространило агентство Reuters. В нем говорится, что США не видели информации, подтверждающей смерть аль-Багдади.

О возможной гибели Абу Бакра аль-Багдади министерство обороны РФ сообщило утром 16 июня. В заявлении Минобороны говорилось, что 28 мая самолеты Су-35 и Су-34 разбомбили командный пункт, где проходило совещание с участием лидеров ИГ. Российские военные отметили, что информация о смерти аль-Багдади нуждается в проверке.
В средствах массовой информации ранее неоднократно сообщалось о смерти лидера «Исламского государства», но все эти сообщения впоследствии не получили подтверждения.

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