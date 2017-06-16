США не подтвердили информацию о гибели лидера ИГ при российской бомбардировке

Министерство обороны США заявило, что не может подтвердить информацию российских военных о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в результате налета российской авиации.

Заявление Пентагона распространило агентство Reuters. В нем говорится, что США не видели информации, подтверждающей смерть аль-Багдади.