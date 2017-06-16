«Отсутствует конкретика». Школьник остался недоволен ответом Путина на вопрос про коррупцию
Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа сказал, что его не удовлетворил ответ президента России Владимира Путина на вопрос о коррупции, заданный на «прямой линии» 15 июня.
«Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики», — пояснил Прилепа. Он добавил, что его отец 20 лет работал в МВД, а потом вышел на пенсию из-за «настоящего дурдома» в органах. Мужчина до сих пор стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Данила задает вопрос
Кто же подготовил подростка Данилу к вопросу о коррупции?Опубликовано Meduza 15 июня 2017 г.
Прилепа спросил Путина, почему в России неэффективно борются с коррупцией и организуют только «показные посадки». Перед ответом президент уточнил, сам ли Прилепа придумал вопрос или его кто-то подготовил. «Для этого вопроса меня жизнь подготовила», — сразу ответил школьник.
Затем Путин рассказал, что борьба с коррупцией ведется и привел в пример дело бывшего главы ФСИН Александра Реймера, которого 14 июня суд приговорил к 8 годам колонии за мошенничество.