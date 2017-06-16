«Отсутствует конкретика». Школьник остался недоволен ответом Путина на вопрос про коррупцию

Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа сказал, что его не удовлетворил ответ президента России Владимира Путина на вопрос о коррупции, заданный на «прямой линии» 15 июня.

«Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики», — пояснил Прилепа. Он добавил, что его отец 20 лет работал в МВД, а потом вышел на пенсию из-за «настоящего дурдома» в органах. Мужчина до сих пор стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.