Президент России Владимир Путин провел свою 15-ю «прямую линию», за четыре часа он ответил на 73 вопроса. «Медуза», внимательно следившая за вопросами и ответами в онлайне , выбрала четыре самых запоминающихся. Вопросы мы приводим почти полностью, а ответы — в жанре пересказа.

Вагончики в Нягани

Энжи Барсукова: «Жители нашего вагон-городка вешают на двери одеяла, утепляют дверные проемы одеялами, ветхой одеждой, стелют, что найдут, чтобы сохранять здесь тепло <…> У нас в округе работает программа по сносу и расселению вагон-городков, но она растянута по времени. Я сюда приехала еще молодая. Сейчас работающий уже пенсионер. В этих суровых условиях вырастила двоих детей. До каких пор люди на Севере будут жить в таких условиях?»

Вопрос жительницы Нягани Энжи Барсуковой предварялся подводкой корреспондента Антона Лядова. Он рассказал, что находится в «вагон-городке», который строился в советское время как временное жилье, но для некоторых семей стал жильем постоянным: без канализации, без отопления, летом — без горячей воды, зимой — без холодной.

Путин ответил Барсуковой, что деньги на расселение бараков будут выделяться до тех пор, пока проблема не решится. Для этого нужно сначала определиться с тем, сколько в России таких домохозяйств. Президенту докладывали, что в переселении нуждаются полторы тысячи семей, однако, по его мнению, эта цифра может оказаться заниженной. Так это уже было при расселении бараков вдоль БАМа: думали, что их всего девять тысяч, а когда расселили эти девять, оказалось, что нужно расселить еще 10 тысяч.

«Матильда» и «Гоголь-центр»

Сергей Безруков: «Что‑то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Ефимовича [Учителя], вокруг фильма „Матильда“. Мы сначала воспринимали это как шутку какую‑то. Ну да, играют, все замечательно, прекрасно, а потом, когда пошли проверки, когда практически до запрета картины никто ее не видел, но уже пытаются запретить… Потом не так давно была ситуация с „Гоголь-центром“, с Кириллом Серебренниковым. Обыски у него, у Кирилла, потом в самом театре, и понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно? Понятно, что не Вам».

Владимир Путин ответил, что не хочет «вступать в спор» Алексея Учителя и бывшего прокурора Крыма депутата Госдумы Натальи Поклонской. По мнению Путина, у Поклонской есть право «на свою точку зрения» и она может его отстаивать в рамках закона. Запрещать же фильм пока никто не пытался, считает он.

На вопрос про ситуацию вокруг театра Кирилла Серебренникова Путин во время «прямой линии» не ответил — по всей видимости, про эту тему просто забыли после того, как в разговор с президентом вступил сам режиссер «Матильды» Алексей Учитель.

И все же Путину пришлось прокомментировать обыски в «Гоголь-центре» — уже после «прямой линии», когда к президенту подошли журналисты. «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал он.

Больница в Апатитах

Дарья Старикова: «Меня зовут Старикова Дарья, мне 24 года. Мне поставили диагноз рак четвертой стадии. В связи с тем, что изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, мое время лечения было упущено. В связи с тем, что лечили мне спину, уколы, массажи — вот это все привело к тому, что я оказалась в больнице с кровотечением. В больнице мне уже поставили диагноз. Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы».

Путин редко рассказывает о своей личной жизни и близких, однако история Дарьи Стариковой напомнила ему об отце. «То же самое произошло с моим папой. Его лечили от болей в спине, делали массажи, прогревание и так далее. Мне мама сказала: знаешь, у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу. Там у него было все то же самое, что у тебя», — рассказал он. Путин рассказал, что в случае с его отцом врачи сумели найти подходящее решение — и умер он в итоге «не по той болезни, которая ему была диагностирована». Дарье президент посоветовал не терять надежду и пообещал «позаниматься» ее проблемой.

Украина и Европа

Дмитрий из Киева: «Украина шумно отметила начало действия безвизового режима с Европой. Президент Порошенко назвал это окончательным прощанием с Российской империей. После этого прочитал стихи Михаила Лермонтова: прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Вы не хотите ему ответить?»

Путин сказал, что не видел самого выступления Порошенко, однако ему о нем известно. После этого он пустился в пространные размышления о том, что, возможно, высказывание Порошенко значит нечто противоположное — в конце концов, Лермонтов написал это стихотворение по пути на Кавказ и на самом деле Россию покидать не собирался.

Далее последовала гомофобная шутка. Вспомнив, что в стихотворении Лермонтова говорилось о «голубых мундирах», Путин добавил, что в Европе «голубых мундиров больше, чем у нас». «Пусть он не расслабляется особенно, а то как бы чего не случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам», — посоветовал президент Порошенко, подчеркнув, что сам он ничего не имеет «против этих ребят».

Свой пространный ответ, в котором помимо всего прочего нашлось место и сравнению уровня жизни россиян и украинцев (не в пользу последних), Путин завершил очевидной домашней заготовкой. Он ответил Порошенко цитатой из украинского классика Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети».