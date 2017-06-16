Михаил Прохоров продал РБК Григорию Березкину

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил холдинг РБК у Михаила Прохорова. Об этом со ссылкой на три источника, близкие к руководству РБК, пишет «Дождь». Официального подтверждения сделки пока нет.

«Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось», — сказал телеканалу сам Березкин. Представители группы «Онэксим» Прохорова и ЕСН отказались от комментариев.

Ранее Березкин заявлял, что сделку вряд ли удастся закрыть к 15 июня.