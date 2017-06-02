Покупатель РБК Григорий Березкин начал переговоры о приобретении Forbes

Ведомости
06:48, 2 июня 2017
Требует подтверждения

Бизнесмен Григорий Березкин, объявивший о намерении купить РБК, возобновил переговоры о приобретении российского Forbes, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Березкин обсуждал возможность покупки Forbes с владельцем издания Александром Федотовым.

Пока речь идет об «очень предварительной стадии обсуждения», подчеркивают «Ведомости», Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения. 

По словам одного из источников издания, Березкин планирует сначала закрыть сделку по покупке РБК, а затем перейти к активным переговорам по приобретению Forbes. Другой собеседник газеты рассказал, что помимо Forbes Березкин заинтересован в покупке и других изданий, принадлежащих Федотову.

Федотов от комментариев отказался. Березкин, в свою очередь, заявил, что его по-прежнему интересует Forbes, не став раскрывать подробностей.

 «Мне все еще интересен Forbes как актив, больше мне пока нечего к этому добавить», — заявил Березкин.

Ведомости
Artcom Media Group (ACMG), принадлежащая бизнесмену Александру Федотову, приобрела российский Forbes в октябре 2015 года. Издательский дом Axel Springer был вынужден продать журнал из-за закона, ограничивавшего долю иностранцев в СМИ. Основатель ЕСН Григорий Березкин входил в число основных претендентов на покупку Forbes.
ACMG, кроме Forbes, принадлежат журналы Numero, LʼOfficiel, Geo, SNC, «ОК!» и ряд других изданий.
Березкин, в числе прочего, владеет издательским домом «Комсомольская правда» и газетой Metro. 
В апреле 2017 года стало известно, что Березкин планирует купить РБК у Михаила Прохорова, владеющего холдингом с 2010 года. Сделку, сообщил Березкин 1 июня, планируется закрыть в ближайшее время.

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