Покупатель РБК Григорий Березкин начал переговоры о приобретении Forbes

Бизнесмен Григорий Березкин, объявивший о намерении купить РБК, возобновил переговоры о приобретении российского Forbes, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Березкин обсуждал возможность покупки Forbes с владельцем издания Александром Федотовым.

Пока речь идет об «очень предварительной стадии обсуждения», подчеркивают «Ведомости», Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения.

По словам одного из источников издания, Березкин планирует сначала закрыть сделку по покупке РБК, а затем перейти к активным переговорам по приобретению Forbes. Другой собеседник газеты рассказал, что помимо Forbes Березкин заинтересован в покупке и других изданий, принадлежащих Федотову.

Федотов от комментариев отказался. Березкин, в свою очередь, заявил, что его по-прежнему интересует Forbes, не став раскрывать подробностей.