Челябинский сайт написал новость по пресс-релизу прокуратуры. Роскомнадзор заподозрил его в нарушении закона
Роскомнадзор заподозрил челябинский сайт Lentachel.ru в нарушении закона о СМИ из-за отсутствия в одной из новостей указания, что украинский «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».
Речь идет о новости «Сторонник „Правого сектора“ осужден в Магнитогорске», которая была опубликована 30 апреля и основывалась на пресс-релизе областной прокуратуры, местами дословно его повторяя.
Как отмечает «Роскомсвобода», в сообщении прокуратуры «Правый сектор» также упомянут без указания, что он запрещен в России. При этом редакция Lentachel.ru после извещения от Роскомнадзора исправила свою статью.
Роскомнадзор составил в отношении сайта протокол об административном правонарушении. Суд пройдет 20 июня.
И это тоже типичная политика «многочисленных стандартов» российского надзорного ведомства, которое с удовольствием наказывает независимые или оппозиционные издания, но относительно официальных организаций и центральных СМИ словно набирает воды в рот. К примеру, каким образом был наказан российский МИД за демонстрацию флагов запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, до сих пор никаких отчетов со стороны Роскомнадзора не было.