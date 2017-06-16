Челябинский сайт написал новость по пресс-релизу прокуратуры. Роскомнадзор заподозрил его в нарушении закона

Роскомсвобода
15:03, 16 июня 2017
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Роскомнадзор заподозрил челябинский сайт Lentachel.ru в нарушении закона о СМИ из-за отсутствия в одной из новостей указания, что украинский «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».

Речь идет о новости «Сторонник „Правого сектора“ осужден в Магнитогорске», которая была опубликована 30 апреля и основывалась на пресс-релизе областной прокуратуры, местами дословно его повторяя. 

Как отмечает «Роскомсвобода», в сообщении прокуратуры «Правый сектор» также упомянут без указания, что он запрещен в России. При этом редакция Lentachel.ru после извещения от Роскомнадзора исправила свою статью.

Роскомнадзор составил в отношении сайта протокол об административном правонарушении. Суд пройдет 20 июня.

И это тоже типичная политика «многочисленных стандартов» российского надзорного ведомства, которое с удовольствием наказывает независимые или оппозиционные издания, но относительно официальных организаций и центральных СМИ словно набирает воды в рот. К примеру, каким образом был наказан российский МИД за демонстрацию флагов запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, до сих пор никаких отчетов со стороны Роскомнадзора не было.

Роскомсвобода
Закон «О СМИ» требует от журналистов упоминать о запрете деятельности экстремистских организаций (их перечень ведет Минюст РФ). Ответственность за отсутствие этих указаний предусмотрена статьей 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Юридические лица могут быть оштрафованы по этой статье на сумму до 50 тысяч рублей.
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