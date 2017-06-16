Челябинский сайт написал новость по пресс-релизу прокуратуры. Роскомнадзор заподозрил его в нарушении закона

Роскомнадзор заподозрил челябинский сайт Lentachel.ru в нарушении закона о СМИ из-за отсутствия в одной из новостей указания, что украинский «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».

Речь идет о новости «Сторонник „Правого сектора“ осужден в Магнитогорске», которая была опубликована 30 апреля и основывалась на пресс-релизе областной прокуратуры, местами дословно его повторяя.

Как отмечает «Роскомсвобода», в сообщении прокуратуры «Правый сектор» также упомянут без указания, что он запрещен в России. При этом редакция Lentachel.ru после извещения от Роскомнадзора исправила свою статью.

Роскомнадзор составил в отношении сайта протокол об административном правонарушении. Суд пройдет 20 июня.