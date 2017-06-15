Путин: Россия готова предоставить убежище бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить убежище бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Об этом президент РФ сказал в ходе «прямой линии».

Коми передал журналистам запись своих разговоров с президентом США Дональдом Трампом, напомнил президент РФ. Поступок Коми, по мнению Путина, мало отличается от действий Эдварда Сноудена.

Коми, по словам Путина, должен знать, что в России ему готовы предоставить убежище, если он будет подвергаться преследованию.

При этом президент РФ отметил, что это «странно звучит и выглядит», когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом передает запись через своего друга в СМИ.