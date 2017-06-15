Премьер-министром Сербии впервые станет женщина. Она открыто говорила о своей гомосексуальности
Президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство 41-летней Ане Брнабич, занимавшей с 2016 года пост министра государственного и локального самоуправления.
Утвердить ее кандидатуру и новый состав правительства должен парламент, в котором имеют большинство сторонники Вучича и партнеры его партии по коалиции.
Брнабич станет первой женщиной на посту главы правительства Сербии и первым человеком на этой должности, открыто заявившем о своей гомосексуальности.
Среди задач нового главы правительства Вучич назвал «дальнейшее укрепление позиции Сербии на международной арене» — как «на пути европейской интеграции», так и в отношениях с Россией и другими странами, передает РИА Новости.
В случае утверждения на должность премьер-министра Сербии Ана Брнабич станет пятым открытым гомосексуалом на должности главы правительства в мире. Ранее это происходило в Бельгии, Исландии и Люксембурге; 14 июня на пост премьер-министра Ирландии был избран открытый гей Лео Варакдар.